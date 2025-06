Concorso docenti secondaria PNRR2 | tutte le convocazioni IN AGGIORNAMENTO

Se sei candidato al concorso docenti secondaria PNRR2, resta aggiornato: tutte le convocazioni sono in continuo aggiornamento e si stanno sbloccando le prove orali. Finalmente, con il via libera del Ministero e il nuovo decreto, le commissioni possono convocare i candidati per le prove, segnando una fase cruciale nel percorso di selezione. Scopri qui tutte le ultime novità e preparati al meglio per questa importante occasione.

Finalmente sbloccato il concorso scuola secondaria PNRR2 bandito con DDG n.30592024: dopo il via libera da parte del Ministero alla pubblicazione del voto minimo in quelle classi di concorsoregioni in cui non si svolgerà la prova suppletiva, le commissioni possono convocare i candidati per lo svolgimento della prova orale. L'articolo Concorso docenti secondaria PNRR2: tutte le convocazioni IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

