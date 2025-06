Concorso docenti PNRR3 | abilitazione requisito necessario in alternativa tre anni negli ultimi cinque con uno specifico Pillole di Question Time

Se sogni di entrare nel mondo della scuola, conoscere i requisiti per il concorso PNRR3 è fondamentale. Durante il Question Time del 13 giugno su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino e Sonia Cannas hanno analizzato le modalità di accesso, tra cui la possibilità di partecipare senza abilitazione se si hanno tre anni di servizio negli ultimi cinque. Scopri come queste novità possono aprirti le porte del futuro educativo!

Nel question time del 13 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, è stato affrontato un tema centrale per gli aspiranti docenti della scuola secondaria. Un focus particolare è stato posto sui requisiti di accesso al concorso PNRR3, con riferimento alla possibilità di partecipare senza abilitazione. L'articolo Concorso docenti PNRR3: abilitazione requisito necessario, in alternativa tre anni negli ultimi cinque con uno specifico. Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

