Concerto Vasco Rossi sequestri di droga e articoli contraffatti 

Durante il concerto di Vasco Rossi allo stadio Maradona di Napoli, la Guardia di Finanza ha svolto un blitz efficace, sequestrando droga e articoli contraffatti. Con l'ausilio delle unitĂ cinofile, sono stati trovati e confiscati hashish, marijuana, cocaina e MDMA, mentre 28 persone sono state segnalate alle autoritĂ . Un intervento che dimostra come l'evento, pur portando musica e emozioni, richieda anche attenzione alle misure di sicurezza e legalitĂ .

Tempo di lettura: < 1 minuto Droga e articoli contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Napoli in occasione del concerto di Vasco Rossi allo stadio Maradona. I militari hanno segnalato 28 persone alle autoritĂ competenti. I “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, con le unitĂ cinofile, durante il concerto hanno sequestrato sostanze stupefacenti, tra hashish, marijuana, cocaina e MDMA (metamfetamina), segnalando 23 persone al prefetto di Napoli per uso personale di sostanze stupefacenti.All’esterno dello stadio, inoltre, le fiamme gialle, a tutela del nome e del merchandising ufficiale, hanno sottoposto a sequestro 235 articoli contraffatti, recanti il logo di “Vasco Rossi” su fascette, cappellini e magliette, con la conseguente denuncia a piede libero di 5 soggetti per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it