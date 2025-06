Concerto gratuito presso la Chiesa di Santa Maggiore

Immergiti in un’esperienza musicale unica con il concerto gratuito presso la suggestiva chiesa di Santa Maggiore, a St. Helena. Sotto la guida ispirata della Maestra Alba González Porras-Arredondo, i cori dello St. Helena Unified School District continuano a incantare, portando la musica in cima alle vette californiane. Non perdere l’opportunità di ascoltare queste voci straordinarie e vivere una serata all’insegna dell’arte e dell’emozione. Ti aspettiamo!

St. Helena, CA — Sotto la direzione della Maestra Alba González Porras-Arredondo, i cori dello St. Helena Unified School District si confermano tra le eccellenze musicali della California. Dopo l’emozionante esibizione alla Carnegie Hall di New York e la partecipazione come coro d’onore alla. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Concerto gratuito presso la Chiesa di Santa Maggiore

