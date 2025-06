Concerto Elisa San Siro proiettata bandiera Palestina con messaggi di pace | Free Gaza e Peace applauso del pubblico - VIDEO

Durante il concerto di Elisa a San Siro, un momento toccante ha emozionato il pubblico: la proiezione della bandiera palestinese accompagnata da messaggi di pace, come "Free Gaza" e "Peace", e un applauso caloroso da parte degli spettatori. L'artista, nota per la sua sensibilità e impegno, si è unita al coro di colleghi come Vasco Rossi e Elodie nel condividere un messaggio di speranza e solidarietà. Un gesto che dimostra come la musica possa unire i cuori nella richiesta di pace nel mondo.

Anche l'artista di "L'anima vola" si schiera come hanno fatto altri suoi colleghi, tra cui Pinguini Tattici Nucleari, Elodie, Vasco Rossi e Rose Villain Al concerto di Elisa a San Siro √® stata proiettata la bandiera della Palestina. Anche l'artista di "L'anima vola" si schiera come hanno fatt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it ¬© Ilgiornaleditalia.it - Concerto Elisa San Siro, proiettata bandiera Palestina con messaggi di pace: "Free Gaza" e "Peace", applauso del pubblico - VIDEO

In questa notizia si parla di: concerto - elisa - siro - proiettata

Elisa in concerto a Milano: parcheggi, strade chiuse, come arrivare e scaletta - Se sei un fan di Elisa e vuoi vivere un'esperienza indimenticabile al suo concerto a Milano, preparati a scoprire come arrivare facilmente, tra parcheggi affollati e strade chiuse.

Elisa, tutti gli ospiti del concerto evento a San Siro - La serata è stata arricchita anche da numerosi ospiti, che hanno raggiunto la cantante sul palco. Si legge su novella2000.it

Elisa in concerto a San Siro fa volare le anime: ‚ÄúAvevo paura, ma ora sono in Paradiso‚ÄĚ - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elisa in concerto a San Siro fa volare le anime: ‚ÄúAvevo paura, ma ora sono in Paradiso‚ÄĚ ... Secondo tg24.sky.it