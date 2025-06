Concerto di Lisa Agnelli a San Pietro in Cariano

Preparati a vivere un’esplosione di emozioni: il cortile di Villa Rubinelli a San Pietro in Cariano si trasformerà in un palcoscenico magico per il concerto di Lisa Agnelli, la violinista di fama internazionale nota per la sua straordinaria capacità di unire pop e rock con maestria. Venerdì 20 giugno 2025 alle 21.00, lasciati coinvolgere dalla sua musica unica e coinvolgente, un evento imperdibile per gli amanti delle note che accendono l’anima.

Il cortile di Villa Rubinelli a San Pietro in Cariano, in via Chopin 3, ospiterà un imperdibile evento musicale venerdì 20 giugno 2025 alle ore 21.00: il concerto pop-rock della violinista Lisa Agnelli. Artista di fama internazionale, Lisa Agnelli ha collaborato con prestigiose orchestre come la.

