Concerti gonfiati il Codacons si rivolge ad Antitrust per possibile pratica commerciale scorretta | ecco come stanno le cose

Il caso dei “concerti gonfiati” scuote il mondo dello spettacolo: il Codacons ha presentato un esposto all’Antitrust, chiedendo di indagare sui metodi adottati per far sembrare un evento “sold out” anche con vendite di biglietti insufficienti. Una questione che mette in discussione trasparenza e correttezza nel settore degli eventi musicali. Ecco come stanno davvero le cose e quali sono le implicazioni per consumatori e organizzatori.

Il caso dei “concerti gonfiati”, ovvero le strategie adottate per far risultare un evento “sold out” nonostante le vendite insufficienti di biglietti, è ora sotto esame dell’Antitrust. Il Codacons ha presentato un esposto all’Autorità garante della concorrenza, richiedendo di verificare se il comportamento delle società organizzatrici di eventi musicali e degli artisti coinvolti possa configurarsi come “una pratica commerciale scorretta e ingannevole che danneggia i consumatori”. “Il caso della cantante Elodie emerso in questi giorni sulla stampa, i cui concerti negli stadi di Milano e Napoli – riporta il comunicato – avrebbero registrato vendite deludenti, portando alla comparsa improvvisa di ticket di ingresso venduti a prezzi stracciati sui siti ufficiali di rivendita, è solo la punta dell’iceberg. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Concerti gonfiati, il Codacons si rivolge ad Antitrust “per possibile pratica commerciale scorretta”: ecco come stanno le cose

