Concerti dall' alba al tramonto nel solstizio d' estate la Festa della Musica celebrata a Castelfidardo

Immergetevi nell’incanto dei concerti dall’alba al tramonto, alla scoperta della magia musicale del solstizio d’estate durante la Festa della Musica a Castelfidardo. Un’occasione unica per esplorare i mestieri, le opportunità e le passioni che rendono questa festività un vero inno alla creatività. La 31ª edizione promette emozioni e sorprese: lasciatevi coinvolgere e scoprite il cuore pulsante di una tradizione europea che unisce musica, arte e talento.

CASTELFIDARDO – È dedicata ai “mestieri” ed alle opportunità professionali che questo affascinante e melodioso mondo può offrire, la 31a edizione della Festa Europea della musica che si celebra nel solstizio d’estate. Castelfidardo risponde come sempre presente grazie al programma predisposto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Concerti dall'alba al tramonto nel solstizio d'estate, la "Festa della Musica" celebrata a Castelfidardo

