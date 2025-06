Conceicao lancia segnali nella notte di Washington | due gol all’Al Ain e una prestazione che grida riscatto! I numeri della sua partita

Nella notte di Washington, Francisco Conceicao ha risposto alle aspettative con una prestazione da vero protagonista. Due gol all’Al Ain e un rendimento travolgente hanno segnato il suo ritorno sulla scena internazionale, dimostrando di essere finalmente tornato ai livelli più alti. Questa versione del portoghese, elettrica e decisiva, rappresenta un vero e proprio segnale di riscatto e ripartenza, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

