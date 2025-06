Conceicao Juventus Balzarini svela | Ecco la volontà del portoghese Tudor gli ha fatto questa richiesta Sulla volontà del Porto…

Il mercato della Juventus si infiamma con il futuro di Conceição, il talentuoso esterno portoghese di proprietà del Porto. Gianni Balzarini, in esclusiva per JuventusNews24, svela le volontà del giocatore e le richieste di Tudor, allenatore bianconero, che vede in Conceição un elemento chiave per la nuova stagione. Resta da scoprire come evolverà questa intricata trattativa, ma una cosa è certa: i segnali sono più che positivi per il giovane talento portoghese.

Conceicao Juventus, Balzarini svela sul futuro dell’esterno portoghese: tutte le dichiarazioni del giornalista. Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato in esclusiva a per analizzare alcuni temi caldi del calciomercato Juve soprattutto sul futuro di Conceicao di proprietà del Porto. PAROLE – « Lui ha sempre detto che Conceição è un ragazzo molto intelligente, che ha tanta voglia di imparare e tanto spirito di sacrificio in tutti gli allenamenti. Perché l’ha tenuto? Proprio perché l’ha trasformato, cioè ha visto in lui la possibilità di ampliare il suo bagaglio tattico e tecnico quindi non vederlo più esclusivamente come esterno puro ma in certi casi anche come trequartista, o comunque come un giocatore che viene dentro al campo e dietro le punte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juventus, Balzarini svela: «Ecco la volontà del portoghese, Tudor gli ha fatto questa richiesta. Sulla volontà del Porto…»

