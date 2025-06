Conceicao Juve piovono conferme | i bianconeri proveranno a trattenerlo a questa condizione Il Porto non vuole fare sconti ma… Tutti gli aggiornamenti

Il futuro di Conceicao si fa sempre più incerto, con la Juventus decisa a trattenere il talento portoghese. Dopo una prestazione da standing ovation contro l’Al Ain, con la sua prima doppietta in bianconero, le conferme sul suo riscatto dal Porto si fanno sempre più solide. Tuttavia, il Porto non sembra disposto a fare sconti: ecco gli ultimi aggiornamenti e le strategie dei bianconeri per blindare il gioiello portoghese.

Conceicao Juve, piovono conferme sul possibile futuro del portoghese: le ultime notizie sul riscatto dal Porto. Conceicao ha fatto vedere un'altra volta tutte le sue qualità nella vittoria della Juve contro l'Al Ain con la prima doppietta in bianconero. Le parole di Giovanni Albanese sul possibile riscatto dal Porto dell'esterno portoghese. PAROLE – «La Juve proverà a trattenere Conceicao. Chiederà al Porto di rivedere al ribasso le condizioni. Il giocatore dovrebbe essere riscatto per 30 milioni, la Juve ha pagato 7 milioni per il prestito. I bianconeri vogliono chiedere uno sconto al Porto che al momento non sta aprendo.

Corriere dello Sport – Dal Portogallo: “Francisco Conceiçao non resterà alla Juve: è deciso” - Secondo il Corriere dello Sport, Francisco Conceiçao è destinato a lasciare la Juventus. L’esterno offensivo portoghese, arrivato in prestito dal Porto la scorsa estate, non prolungherà la sua permanenza a Torino, gettando interrogativi sul futuro del calciomercato bianconero.

Juve-Conceiçao, riscatto più vicino? Cosa cambia dopo la prestazione con l'Al Ain - La decisione di schierarlo titolare dal primo minuto contro l'Al Ain è sembrato un chiaro messaggio nei confronti della società: Conceiçao deve restare a Torino. Come scrive tag24.it

Conceicao Juve (Gazzetta), si riapre tutto! Tudor si aspetta la sua conferma, i bianconeri puntano allo sconto: cosa succede - Tudor si aspetta la conferma del portoghese, i bianconeri puntano allo sconto: cosa succede L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha ded ... Si legge su juventusnews24.com