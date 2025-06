Conceicao Juve doppietta che profuma di liberazione | interrotto un digiuno di gol che durava da 11 partite di fila! Il dato legato al portoghese

Conceicao Juve, doppietta che profuma di liberazione: dopo 11 partite di digiuno, il portoghese riscopre il gol e infiamma la serata del Mondiale per Club. La sua brillante performance non solo ha portato vittoria, ma ha anche ridato fierezza e slancio alla Juventus. Un ritorno in grande stile che lascia intravedere un nuovo capitolo di ambizioni e rinascita per i bianconeri. La sua determinazione è pronta a scrivere nuove emozioni.

Conceicao Juve, doppietta che sa di liberazione: interrotto un digiuno di gol che durava da 11 partite consecutive! Il dato legato al portoghese. Nella serata magica della Juve al Mondiale per Club, brilla la stella di Francisco Conceicao. Il talentuoso esterno portoghese è stato uno dei protagonisti assoluti della vittoria bianconera, non solo per la qualità delle sue giocate, ma soprattutto per la splendida doppietta che ha messo a segno. Un exploit che assume un valore ancora più grande perché pone fine a un lungo e difficile periodo di astinenza dal gol per il giocatore. La fine di un lungo digiuno: un peso tolto dalle spalle. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juve, doppietta che profuma di liberazione: interrotto un digiuno di gol che durava da 11 partite di fila! Il dato legato al portoghese

In questa notizia si parla di: juve - conceicao - doppietta - liberazione

Corriere dello Sport – Dal Portogallo: “Francisco Conceiçao non resterà alla Juve: è deciso” - Secondo il Corriere dello Sport, Francisco Conceiçao è destinato a lasciare la Juventus. L’esterno offensivo portoghese, arrivato in prestito dal Porto la scorsa estate, non prolungherà la sua permanenza a Torino, gettando interrogativi sul futuro del calciomercato bianconero.

Conceicao Juve: interrotto un digiuno di gol di 11 partite; Champions: Lipsia-Juve 2-3, Liverpool-Bologna 2-0, Shakhtar-Atalanta 0-3, Inter-Stella Rossa 4-0; Juventus-Empoli 4-1: doppietta di Kolo Muani, in gol anche Vlahovic e Conceicao. Toscani ribaltati.

Juventus, Kolo Muani e Conceicao “reclamano” il riscatto: la strategia del club mentre impazzano le voci su Dybala - lusso per Kolo Muani e Conceicao al Mondiale per Club, come farà la Juventus a riscattarli? Segnala sport.virgilio.it

Juve-Conceiçao, riscatto più vicino? Cosa cambia dopo la prestazione con l'Al Ain - La decisione di schierarlo titolare dal primo minuto contro l'Al Ain è sembrato un chiaro messaggio nei confronti della società: Conceiçao deve restare a Torino. Si legge su tag24.it