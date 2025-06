Conceicao a DAZN | Volevamo vincere questa partita Lavoriamo tutti i giorni per stare bene fisicamente Ruolo? Mi piace giocare

Chico Conceicao si presenta con entusiasmo e determinazione dopo la vittoria contro Al Ain, sottolineando come il lavoro quotidiano e la passione per il gioco siano fondamentali per raggiungere traguardi importanti. La sua energia contagiosa e la voglia di ben figurare sono il segnale che la Juventus sta costruendo un cammino solido e ambizioso. La squadra è pronta a continuare questa avventura, puntando sempre al massimo.

Chico Conceicao ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Al Ain Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Chico Conceicao ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Al Ain Juve: tutte le dichiarazioni sul match d’esordio al Mondiale per Club. PAROLE – «Sono molto felice per il gol ma soprattutto per la vittoria della squadra. Volevamo vincere questa partita e adesso andiamo avanti così». LIVELLO FISICO – «Noi lavoriamo tutti i giorni per arrivare alla partita e stare bene fisicamente. Con quel lavoro poi dimostriamo. Questa è una vittoria, adesso ci sono altre due partite». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao a DAZN: «Volevamo vincere questa partita. Lavoriamo tutti i giorni per stare bene fisicamente. Ruolo? Mi piace giocare»

Tudor a DAZN: «Siamo andati forti, un bell’inizio. Questa squadra ha qualità , sono contento. Su Conceicao e Kolo Muani…» - Igor Tudor, dopo l’entusiasmante inizio della Juventus al Mondiale per Club, ha espresso grande soddisfazione per la prestazione della squadra.

