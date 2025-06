Con Spazio aperto si potrà scoprire dal vivo una casa prefabbricata in legno ad alte prestazioni

Vivi un’esperienza esclusiva nel cuore di Cesena, il prossimo 3 luglio, con Spazio Positivo! Dalle 14 alle 20, potrai visitare dal vivo una casa prefabbricata in legno ad alte prestazioni e scoprire tutte le sue innovazioni. Un’occasione imperdibile per conoscere da vicino le soluzioni sostenibili e moderne per la tua futura abitazione. Non perdere questa opportunità unica: ti aspettiamo in via Montaletto 2330!

