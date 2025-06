Con me torni in Nazionale | Gattuso ha già scritto al suo pupillo | Sarà l’uomo decisivo per il Mondiale

L'orizzonte azzurro si illumina di speranza: Gattuso, fervente sostenitore del talento di Sarà, ha già scritto al suo pupillo, pronto a riaccendere la fiamma della Nazionale. Dopo un periodo turbolento nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 e una sconfitta dolorosa in Norvegia, il nostro nuovo commissario tecnico potrebbe riportare in squadra quei profili che Spalletti aveva messo da parte. Il futuro dell’Italia è ancora tutto da scrivere.

