Con l’intelligenza artificiale avremo bisogno di meno persone | il monito del Ceo ai dipendenti di Amazon A rischio migliaia di posti di lavoro

Meno persone e più intelligenza artificiale, è questo il monito lanciato da Andy Jassy, Ceo di Amazon, al milione e mezzo di dipendenti che lavorano per il colosso dell’e-commerce statunitense. In una comunicazione interna inviata ai dipendenti martedì 17 giugno, Jassy ha illustrato tutte le trasformazioni che stanno avvenendo all’interno dell’azienda, in tutti i reparti: a partire dalla logistica, passando per il supporto clienti, fino ad arrivare agli sviluppatori, quelle figure che fino a poco tempo fa sembravano imprescindibili. Ma oggi, con lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale sempre più precisi ed economici nessuno è al sicuro. 🔗 Leggi su Open.online