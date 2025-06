Con l' estate Poste Italiane presenta il servizio che consegna lettere e raccomandate anche nel luogo di villeggiatura

Con l'estate alle porte, Poste Italiane presenta "Seguimi", il servizio ideale per chi desidera ricevere lettere e raccomandate anche in vacanza. Questa innovativa soluzione permette di ricevere la propria corrispondenza ovunque si trovi, garantendo sicurezza e comoditĂ senza interruzioni. Attivo in tutti gli uffici postali della provincia di..., "Seguimi" trasforma le vostre ferie in un'esperienza senza stress, mantenendovi sempre connessi con il mondo e le vostre notizie piĂą importanti.

In vista delle tanto attese vacanze estive, Poste Italiane rilancia il servizio "Seguimi", una soluzione pensata per chi desidera ricevere regolarmente la propria corrispondenza anche quando si trova lontano dal proprio domicilio abituale. Attivo in tutti gli uffici postali della provincia di.

