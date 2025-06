Con la sua auto finisce sul terrazzo al secondo piano di un edificio

Stamattina ad Ancona, un episodio incredibile ha attirato l'attenzione: un'auto finisce sul terrazzo al secondo piano di un edificio. Un incidente nato da un semplice errore di percorso, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Alla guida, un uomo che per fortuna è uscito illeso. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale prestare attenzione, anche nelle azioni più quotidiane, per evitare situazioni imprevedibili e rischiose.

Parcheggia in un’area adibita sul tetto della struttura ma imbocca per errore le scale pedonali anziché la rampa carrabile e finisce in un terrazzo al secondo piano. E' quanto successo stamattina, poco dopo le 11, in via Primo Maggio, ad Ancona. Alla guida del mezzo un uomo che per fortuna è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Con la sua auto finisce sul terrazzo al secondo piano di un edificio

