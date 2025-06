Comunicazione digitale con PA Social | il super day ad Arezzo

comunicazione digitale e del mondo dei social media. Un'occasione unica per approfondire le ultime tendenze, condividere esperienze e ampliare la propria rete professionale in un ambiente stimolante e innovativo. Non perdere l’appuntamento a Arezzo giovedì 19 giugno: il futuro della comunicazione ti aspetta!

Appuntamento aretino giovedì 19 giugno per PA Social, la prima associazione italiana dedicata alla comunicazione e informazione digitale, presieduta da Francesco Di Costanzo. Tiene infatti alle Logge del Grano il suo "Super Day", l'imperdibile evento per i professionisti e gli appassionati della comunicazione digitale e del mondo dei social media.

