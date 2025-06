Comune di Milano Angelica Vasile Pd si dimette e tuona | Misoginia a Palazzo Marino

Milano si anima di nuove polemiche con le dimissioni di Angelica Vasile, presidente della Commissione sport, che denuncia un clima di misoginia silenziosa all’interno di Palazzo Marino. La sua riflessione sui social scuote la politica locale, evidenziando come anche tra i palazzi del potere si nascondano insidie invisibili. È un richiamo a una maggiore consapevolezza e rispetto, perché la democrazia si rafforza solo con l’ascolto e l’uguaglianza.

Milano, 19 giugno 2025 – La presidente della Commissione sport di Palazzo Marino Angelica Vasile ha rassegnato le proprie dimissioni. L’esponente del Pd ha affidato a una riflessione postata sui social le ragioni della sua scelta, a cominciare dal clima che si respira tra i colleghi della stessa maggioranza. Vasile la definisce “una forma di misoginia silenziosa, spesso inconsapevole, che attraversa anche i luoghi della democrazia: non urla e non insulta, ma agisce lo stesso e si manifesta nei toni, nelle battute, nei consigli non richiesti. È quella che ti suggerisce che ci sono temi “più importanti” di quelli che hai scelto di seguire, o che ti chiede perché non ti occupi di altro, come se il tuo impegno non fosse abbastanza”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it