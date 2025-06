Comune di Cava scoppia il caso degli istruttori amministrativi | In 20 siamo part time da sette anni

Nel cuore di Cava de’ Tirreni, si scatena il clamore sul futuro degli istruttori amministrativi part-time, impiegati dal 2018 con contratti a tempo indeterminato. In un panorama di incertezze e cambiamenti, la loro stabilità sembra vacillare, portando alla luce un caso che rischia di scuotere l’intera amministrazione comunale. La vicenda si complica ulteriormente con richieste di chiarimenti e possibili rivendicazioni, lasciando tutti in attesa di risposte definitive.

Scoppia il caso dei contratti deli istruttori amministrativi al Comune di Cava de' Tirreni. In pratica – viene segnalato alla nostra redazione – una ventina di loro è stata assunta a dicembre 2018 con contratto part time a tempo indeterminato (complessivamente erano 70 gli assunti).

