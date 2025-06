Comune a caccia di aziende per catturare 150 cinghiali

Il Comune di Viterbo si prepara a una sfida impegnativa: catturare 150 cinghiali nelle aree urbane e periurbane per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini. Per farlo, ha aperto le porte alle aziende specializzate nel settore, invitandole a presentare la propria candidatura entro il 25 giugno. Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale verso una gestione più efficace del problema, ponendo le basi per un intervento innovativo e condiviso.

Il Comune di Viterbo ha avviato la ricerca di aziende specializzate nel servizio di cattura e ritiro di cinghiali vivi nelle aree urbane e periurbane della città. È stata pubblicata una manifestazione di interesse rivolta a soggetti qualificati, con scadenza fissata al 25 giugno. L’intervento. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Comune a caccia di aziende per catturare 150 cinghiali

In questa notizia si parla di: comune - aziende - cinghiali - caccia

EMERGENZA CINGHIALI IN , OK DELLA GIUNTA REGIONALE ALLA CACCIA IN SELEZIONE La Giunta Regionale del Molise ha deliberato di dare avvio al prelievo selettivo della specie cinghiale. Un provvedimento atteso da molti in Molise (tra cui Vai su Facebook

Comune a caccia di aziende per catturare 150 cinghiali; A fuoco trappola per i cinghiali in un’azienda; Titolari di azienda agricola si incatenano di fronte alla Provincia di Torino per colpa dei cinghiali.

Operazioni abbattimento cinghiali: pioggia di fondi per le doppiette spezzine - La Spezia – Pioggia di fondi sull’ambito caccia della Spezia, da parte della Regione, nel settore delle operazioni di abbattimento dei cinghiali. ilsecoloxix.it scrive

Cinghiali, prorogato il divieto di caccia nelle zone di restrizione. Cia Cuneo: "Così non va" - " La proroga dell’ordinanza del commissario nazionale alla Peste suina africana che impedisce la caccia programmata nelle zone di restrizione, così come la decisione della Regione Piemonte di erogare ... Scrive cuneodice.it