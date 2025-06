completato il riassetto della illy spa isabella rauti alla mille miglia e le altre pillole del giorno

La famiglia Illy rafforza il proprio assetto strategico con il completamento del riassetto proprietario di Illy spa, una mossa fondamentale per il consolidamento della holding di famiglia e della sua presenza nel mondo del caffè. Con questa operazione, la guida si semplifica e si prepara il terreno per nuove sfide e innovazioni. L’ultimo capitolo di un percorso iniziato nel 2021 si conclude, lasciando intuire un futuro ricco di opportunità…

La famiglia Illy ha completato l'assetto proprietario della Holding Illy spa, la cassaforte che controlla anche la IllyCaffè. Giovedì mattina Daria Illy – figlia di Riccardo, ex governatore del Friuli-Venezia Giulia – ha ceduto la sua partecipazione del 19,5 per cento nel capitale della Holding, controllata pariteticamente dai fratelli Andrea e Anna Illy, alla subholding Illy spa. Si tratta dell'ultimo atto di un processo iniziato nel 2021 e che, come sottolineano dalla società, «ha come obiettivo la migliore realizzazione degli interessi del gruppo e di quelli individuali dei soci». Con l'uscita di Daria – che aveva già lasciato tutte le cariche operative e ora si concentrerà su nuove sfide professionali in Italia e all'estero – il ramo della famiglia che fa capo a Riccardo è dunque definitivamente fuori dalla holding.