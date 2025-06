completati i lavori post sisma riapre lo storico circolo cittadino

Dopo il terremoto, il cuore pulsante della comunità di Cingoli torna a battere con forza: sabato alle 17 si riapre il storico Circolo cittadino, simbolo di resilienza e rinascita. La ristrutturazione completa, curata dall'impresa Mondo Edil, ha trasformato questo spazio in un nuovo punto di riferimento per cittadini e visitatori. Un evento che segna il ritorno alla normale vita sociale e culturale del centro storico, rafforzando il senso di appartenenza e speranza.

È senz’altro, e non solo per Cingoli, un evento importante l’attesa riapertura del Circolo cittadino, in calendario per sabato alle 17, quando avrà inizio la cerimonia dell’inaugurazione dei locali sottoposti a una completa ristrutturazione dopo la chiusura causata dai danni sismici subìti dallo stabile situato nel centro storico, in corso Garibaldi. "L’eseguita ristrutturazione effettuata dalla impresa Mondo Edil – ha spiegato Samuele Tittarelli (nella foto a destra con Roberto Bacchetta suo vice e la consigliera Gabriela Lampa) presidente della storica istituzione cingolana in attività fin verso la fine dell’Ottocento – coincide con la volontà della dirigenza che intende valorizzare ulteriormente il circolo, proponendo agevolazioni, incrementando il numero dei soci e favorendo l’adesione dei giovani". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it