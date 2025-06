Competenze digitali le imprese venete fanno squadra per formare talenti

In Veneto, il futuro si costruisce insieme: le imprese locali uniscono le forze per formare talenti digitali attraverso le Academy ITS. Questo innovativo esempio di collaborazione, finanziato da aziende del territorio secondo il modello della fondazione di partecipazione, dimostra come la sinergia pubblico-privato possa creare opportunità concrete nell’era dell’Intelligenza Artificiale. Un progetto che non solo forma competenze, ma rafforza il tessuto imprenditoriale regionale e il suo ruolo di protagonista digitale.

Il caso delle Academy ITS in Veneto dove i corsi di formazione sull’IA sono stati finanziati da un gruppo di aziende locali, secondo il modello della fondazione di partecipazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Competenze digitali, le imprese venete fanno squadra per formare talenti

In questa notizia si parla di: competenze - digitali - imprese - venete

Prove Invalsi, al via nelle classi seconde delle superiori, con una novità : c’è anche la prova sulle competenze digitali - A partire da oggi, 12 maggio, si svolgeranno le prove Invalsi per gli studenti del secondo anno delle scuole superiori, completando così il ciclo annuale di valutazione iniziato con le scuole primarie.

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO PER LE IMPRESE: SCADENZA RENDICONTAZIONE VOUCHER DIGITALI Le imprese che hanno ottenuto il voucher 2024 sono invitate a prestare massima attenzione alla scadenza per la rendicontazione delle spese so Vai su Facebook

Competenze digitali, le imprese venete fanno squadra per formare talenti; Bando Voucher Digitali 2025 Venezia-Rovigo; BANDO | Trasformazione digitale e sostenibile delle pmi venete.

Competenze digitali, le imprese venete fanno squadra per formare talenti - Il caso delle Academy ITS in Veneto dove i corsi di formazione sull’IA sono stati finanziati da un gruppo di aziende locali, secondo il modello della fondazione di partecipazione ... Riporta msn.com

Veneto, artigiani digitali: la marcia in più delle nostre aziende è l'innovazione - Nel 2023 la crescita delle imprese artigiane digitali in Veneto è stata del 6,6 ... Scrive rainews.it