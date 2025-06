Como scontro a distanza tra Rapinese e Gaddi nel giorno della festa della polizia locale

In un clima solenne ma intriso di polemica, Como ha celebrato i 156 anni della polizia locale, un momento di riflessione e orgoglio per la città. Tuttavia, l’evento è stato anche teatro di uno scontro a distanza tra Rapinese e Gaddi, che hanno portato alla luce tensioni politiche e divergenze sulla gestione del corpo di sicurezza. Un’occasione che, tra applausi e sussurri, ha messo in evidenza le sfide di una comunità in evoluzione.

Clima solenne ma con un sottotesto polemico quello che ha accompagnato la cerimonia per i 156 anni della polizia locale di Como, celebrati il 19 giugno nel centro cittadino, alle spalle del Duomo. L’evento ha visto la partecipazione delle autorità civili e militari, dei vertici del comando e. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Como, scontro a distanza tra Rapinese e Gaddi nel giorno della festa della polizia locale

