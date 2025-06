Commissione Covid FdI | In pandemia abbattuti i controlli alle dogane per le mascherine a causa delle pressioni politiche

Durante la pandemia, le pressioni politiche hanno portato all'abbattimento dei controlli alle dogane sulle mascherine, sollevando gravi sospetti sulla gestione dell'import. Le recenti testimonianze della commissione parlamentare evidenziano come questa decisione abbia potuto contribuire a criticitĂ nel sistema di approvvigionamento. Una vicenda che mette in luce le sfide e le responsabilitĂ di fronte a una crisi senza precedenti, e che richiede risposte chiare e trasparenti per il futuro.

«I peggiori sospetti sulla malagestione dell'import di mascherine durante la prima fase della pandemia trovano nuove conferme nei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione del Covid». Que ste le parole dei parlamentari di Fratelli d'Italia, membri della commissione d'inchiesta sul coronavirus. Ieri sera, dall'esame testimoniale di Maria Preiti, direttore territoriale della Lombardia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, oltre che direttore ad interim dell'Ufficio antifrode regionale e Ufficio dogane di Malpensa «sarebbe emerso che le dogane, su pressioni politiche, avrebbero abbattuto i controlli consentendo così l'importazione di lotti di mascherine con la marcatura Ce (ComunitĂ europea) illegalmente apposta e corredata di certificazione inidonea».

