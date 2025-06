Comin & Partners ottiene la certificazione per la parità di genere | un passo fondamentale verso l’inclusione

Comin AMP Partners conquista la certificazione per la parità di genere, un traguardo cruciale nell’ambito dell’inclusione e della responsabilità sociale. Questo importante riconoscimento rappresenta un passo deciso verso un ambiente di lavoro più equo e tollerante, rafforzando l’impegno della società di comunicazione fondata da Gianluca Comin. Con un comitato dedicato a guidare il piano strategico, l’azienda dimostra di voler fare concretamente la differenza, promuovendo un futuro più giusto per tutti.

Importante riconoscimento per la società di comunicazione fondata da Gianluca Comin, che ha istituito un comitato guida per implementare il piano strategico sulla parità di genere.

