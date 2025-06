COMICON Bergamo 2025 | parte l' evento più pop del Nord Italia grande attesa per Giancarlo Esposito

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile: COMICON Bergamo 2025 torna dal 20 al 22 giugno, portando il meglio del fumetto e della cultura pop nel cuore del Nord Italia. Con ospiti di fama mondiale come Giancarlo Esposito e Satoshi Shiki, mostre esclusive e anteprime entusiasmanti, questa edizione promette di superare ogni aspettativa. Bergamo si conferma capitale di creatività e innovazione: non perdere l’appuntamento più atteso dell’anno!

Bergamo torna capitale del fumetto e della cultura pop con la terza edizione di COMICON Bergamo, dal 20 al 22 giugno, con quest'anno grandi nomi e grandi aspettative. Dal 20 al 22 giugno, Bergamo si trasforma nella mecca della cultura pop con COMICON. In programma per il Comicon Bergamo 2025 incontri con star come Giancarlo Esposito e Satoshi Shiki, mostre dedicate a Tanino Liberatore e Gigi Cavenago, anteprime videoludiche, concerti a tema e competizioni cosplay. Un'edizione imperdibile per gli appassionati di fumetti, cinema, serie TV e videogiochi.

COMICON Bergamo 2025: la star di Breaking Bad Giancarlo Esposito super ospite dell'edizione - Non perdere la terza edizione di COMICON Bergamo 2025, l’evento imperdibile dedicato alla cultura pop! Quest’anno, sarà ospite speciale Giancarlo Esposito, il celebre attore di Breaking Bad e The Mandalorian, che ha recentemente conquistato anche il Marvel Cinematic Universe.

