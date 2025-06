Come sta Gigi Campanile dopo l'intervento i primi passi in ospedale con Dolcenera | Riusciamo a camminare

Dopo l'intervento, Gigi Campanile fa progressi incoraggianti: i primi passi in ospedale insieme a Dolcenera sono un segnale di speranza e ripresa. La cantante ha condiviso un video emozionante, mostrando il sorriso e la forza del loro legame. La scena trasmette fiducia e ottimismo, lasciandoci sperare in un pieno recupero. Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti sulla sua condizione di salute.

Dolcenera ha aggiornato i followers sulle condizioni di salute del compagno Gigi Companile, ricoverato in ospedale e sottoposto a un intervento. Su Instagram, un video in cui camminano insieme e scherzano sorridenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: gigi - intervento - ospedale - dolcenera

Gigi Campanile come sta dopo l’intervento, Dolcenera: “Riesci a camminare…” - Gigi Campanile sta affrontando con coraggio le sfide del post-operatorio, grazie anche al sostegno affettuoso di Dolcenera.

Come sta Gigi Campanile dopo l'intervento, i primi passi in ospedale con Dolcenera: Riusciamo a camminare; Gigi Campanile come sta dopo l'intervento, Dolcenera: Riesci a camminare...; Gigi Campanile come sta dopo l'intervento, Dolcenera: Riesci a camminare....

Dolcenera, Gigi in ospedale: com’è andato l’intervento e come sta - Con una storia pubblicata su Instagram Dolcenera ha aggiornato i follower sulle condizioni di salute di Gigi. Secondo msn.com

Gigi Campanile come sta dopo l'intervento, Dolcenera: "Riesci a camminare..." - Dopo l'annuncio del ricovero in ospedale, Dolcenera ha aggiornato i follower sulle condizioni di salute del compagno. Lo riporta msn.com