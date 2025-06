Come funziona il noiosissimo gruppo Whatsapp dei piloti F1 | No non parliamo mai di ragazze

Il mondo dei piloti di Formula 1 nasconde sorprese anche al di fuori delle piste, e il loro gruppo WhatsApp ne è un esempio. Mentre ci aspetteremmo scambi di emozioni e gossip ad alta velocità, la realtà è ben diversa: niente flirt o storie romantiche, solo conversazioni più tranquille e, a volte, un po’ noiose. Ma cosa si cela dietro questa dinamica? Scopriamolo insieme.

I piloti di Formula 1 hanno un loro gruppo Whatsapp. Le chat però non sono poi così elettrizzanti. A spiegarlo è George Russell: ""No, non si parla di fidanzate. Se così fosse per diverso di loro dovrebbero mandare messaggi di continuo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

