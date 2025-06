Come cambia il tabellone di Jannik Sinner ad Halle con l’eliminazione di Rublev | salta la tds più alta del suo spicchio

L’eliminazione di Rublev ad Halle ha rivoluzionato il tabellone, eliminando la testa di serie più alta del suo settore e aprendo nuove opportunità per i favoriti. Jannik Sinner, già vittorioso contro Hanfmann, ora si prepara ad affrontare il temibile kazako Bublik in un match che promette spettacolo. Con questa svolta, il cammino verso la finale diventa ancora più incerto e avvincente, lasciando tutti i tifosi con il fiato sospeso.

Jannik Sinner affronterà il kazako Alexander Bublik al secondo turno del torneo ATP 500 di Halle: dopo aver sconfitto il padrone di casa Yannick Hanfmann, il numero 1 del mondo sarà chiamato ad alzare l’asticella sull’erba tedesca contro un rivale decisamente insidioso su questa superficie. Vero che il fuoriclasse altoatesino ha prevalso un paio di settimane fa nell’ultimo scontro diretto andato in scena al Roland Garros, ma il rivale risulta particolarmente rognoso e servirà il massimo impegno per accedere ai quarti di finale. Intanto cambia il tabellone di Jannik Sinner ad Halle, visto che c’è stata una grande eliminazione: il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 4 del seeding (la più alta in quella parte del main draw) e numero 14 del mondo, è infatti stato battuto dall’argentino Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 6-3, 6-7(4), 7-6(6). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Come cambia il tabellone di Jannik Sinner ad Halle con l’eliminazione di Rublev: salta la tds più alta del suo spicchio

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - halle - cambia

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Jannik Sinner di nuovo in campo ad Halle contro Bublik Vai su X

Jannik si prepara ad affrontare Alexander Bublik nel secondo turno di Halle ? Il pensiero va subito ai quarti del 2023 quando, complice anche l'infortunio di Sinner, a passare fu il kazako che successivamente vinse anche il torneo Vai su Facebook

La classifica Atp, il ranking aggiornato e la posizione degli italiani; Jannik Sinner elettrizza Halle: rinuncia a Queen’s per prepararsi a Wimbledon.; Sinner numero 1 Atp: il vantaggio su Zverev, Djokovic e Alcaraz dopo gli Australian Open.

Sinner - Bublik all'ATP Halle: quando si gioca e dove vederla - Bublik all'ATP Halle e dove vederlo in diretta TV e in streaming, anche dall'estero. Da hdblog.it

Sinner quando gioca? Jannik sfida Bublik negli ottavi dell'Atp di Halle: orario, dove vederla in tv (e streaming), precedenti - Jannik Sinner comincia bene la sua stagione sull'erba. Lo riporta msn.com