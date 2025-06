Come abbinare i maxi orecchini must have dell'estate 2025? Suggerimenti strategici per look infallibili

giusto stile e gusto? Ecco alcuni suggerimenti strategici per creare look infallibili: lasciati ispirare dalle passerelle, osa con contrasti e sperimenta mix di materiali e forme. Ricorda, l’importante è sentirsi sempre autentici. Con i maxi orecchini della summer 2025, il successo è assicurato: scopri come valorizzare al meglio ogni outfit e diventare protagonista della stagione.

La regola di base è sempre stata: orecchini maxi con scollature pulite, mini con scolli e tagli d’abito più complicati. Ma nell’estate 2025 in cui gli orecchini grandi sono una delle tendenze obbligatorie, le regole possono anche essere stravolte. Sulle passerelle abbiamo visto pendenti vistosi, pezzi d’ispirazione 80’s, sirene e altri elementi marini, ma anche maxi orecchini scultorei. Come abbinare questa tendenza dell’estate 2025 con il giusto abito, e per cui relativo scollo? Ecco qualche consiglio. Spalle scoperte (off-the-shoulder): parola d’ordine esagerare. Carolina Herrera primavera estate 2025 È la scollatura più amata nella calda stagione. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Come abbinare i maxi orecchini, must have dell’estate 2025? Suggerimenti strategici per look infallibili

