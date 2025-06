Columbia lancia la collezione Cool Hike | tecnologia avanzata e freschezza assoluta per vivere la natura anche con il caldo estivo

Con l’arrivo dell’estate, Columbia presenta la collezione Cool Hike: un connubio perfetto tra tecnologia avanzata e stile fresco, pensato per vivere all’aperto senza limiti. Scopri come affrontare le giornate più calde con capi innovativi che garantiscono comfort, protezione e libertà di movimento, trasformando ogni avventura in un’esperienza indimenticabile. Prepare yourself for outdoor adventures like never before!

Con l'arrivo dell'estate, Columbia presenta Cool Hike, la nuova collezione pensata per chi ama esplorare la natura anche con il caldo. Grazie a tecnologie innovative di raffreddamento e protezione solare, i capi offrono comfort, freschezza e libertà di movimento anche nelle condizioni più estreme.

