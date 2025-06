Colpo Napoli intesa raggiunta | superato anche l’ultimo ostacolo

prosegue senza sosta la strategia di rinforzo, assicurandosi i migliori talenti per affrontare con sicurezza e ambizione le sfide della prossima stagione. Con ogni nuovo acquisto, il Napoli si avvicina sempre piĂą al sogno di conquistare trofei importanti e consolidare il suo ruolo tra le big del calcio italiano ed europeo.

Per il Napoli, di fatto, bisogna raggiungere un’altra intesa raggiunta. Il Napoli continua a sorprendere in sede di calciomercato. Dopo gli arrivi di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, infatti, Giovanni Manna è al lavoro per regalare ad Antonio Conte altri colpi davvero importanti. Anche perchĂ© nella prossima stagione, viste le quattro competizioni da affrontare, il Napoli di Antonio Conte dovrĂ disputare tantissime partire. Proprio per questo motivo, di fatto, in casa partenopea bisogna segnalare un altro importantissimo accordo raggiunto. Napoli, in arrivo un altro colpo per 18 milioni di euro: le cifre. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Colpo Napoli, intesa raggiunta: superato anche l’ultimo ostacolo

In questa notizia si parla di: napoli - intesa - raggiunta - colpo

Calciomercato Napoli, colpo dalla Spagna: c’è l’intesa con il club - Il Napoli è pronto a un colpo di calciomercato dalla Spagna, con un'intesa quasi raggiunta con il club interessato.

Novità Napoli: si studia un doppio colpo dal Bologna, in lista Ndoye e Beukema! Accordo per Meret; Calciomercato Napoli, si prova il super colpo in attacco per beffare la Juve; Intesa raggiunta con il Psg, c’è anche il via libera di Kolo Muani: è della Juventus.

Colpo Napoli, intesa raggiunta: superato anche l’ultimo ostacolo - Dopo gli arrivi di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, infatti, Giovan ... Scrive informazione.it

Napoli scatenato: accordo raggiunto e terzo colpo ad un passo - L'articolo Napoli scatenato: accordo raggiunto e terzo colpo ad un passo proviene da M ... Riporta msn.com