Colpo di scena Milan | 100 milioni di euro per Leao

Il mercato del Milan si infiamma con un colpo di scena che potrebbe rivoluzionare le carte in tavola: 100 milioni di euro per Rafael Leao. Il futuro dell’attaccante portoghese, legato ai rossoneri fino al 2028, è ora più incerto che mai. Mentre Maignan e Theo Hernandez sembrano destinati a lasciare Milano, Leao potrebbe essere il protagonista di un’operazione clamorosa. Il calciomercato estivo potrebbe riservare sorprese incredibili...

Le ultime sull'attaccante portoghese, legato al club di Cardinale da un contratto in scadenza nel 2028 Leao via dal Milan? L'impossibile potrebbe diventare possibile in questo calciomercato estivo. Certo, la situazione del portoghese non è nemmeno lontanamente paragonabile a quelle di Maignan e Theo Hernandez. In particolare a quella del laterale francese, che il club di Cardinale vuole cedere a tutti i costi. (LaPresse) – Calciomercato.it Leao non è incedibile, ma chi lo è davvero nel calcio di oggi e in Serie A, tuttavia per strapparlo al Milan servirebbe una proposta importante.