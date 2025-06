COLPO DI SCENA! DOMENICA IN E I FATTI VOSTRI | CHI DAVVERO ARRIVA NEL DAYTIME RAI

Grande sorpresa domenica in "E i fatti vostri": scopriamo chi condurrà davvero la stagione 2025/2026 della Rai. Dopo tante voci e speculazioni, i programmi più amati svelano i loro volti ufficiali, tra conferme e novità sorprendenti. Mara Venier torna a guidare la 50ª edizione di Domenica In, affiancata da Gabriele Corsi, mentre si fanno strada nuovi progetti e partnership. La scena televisiva si rinnova: ecco tutti i dettagli che cambieranno il nostro modo di vivere le domeniche.

La Rai ha ufficialmente presentato al Consiglio di Amministrazione i programmi e i volti della stagione 20252026. Ecco chi davvero condurrà Domenica In e I Fatti Vostri. La 50° edizione di Domenica vedrà al timone Mara Venier che sarà affiancata da Gabriele Corsi e non più anche da Nek come era stato riferito dalle ultime indiscrezioni. Sarebbe comunque confermata la nuova edizione de Dalla Strada dal Palco con il popolare cantante e Bianca Guaccero. Per Gabriele Corsi sono previsti altri impegni in Rai. Da Rai1 passiamo a Rai2 con La Presse che riferisce che al fianco della confermata Anna Falchi non ci sarà Paolo Conticini come annunciato ma Flavio Montrucchio. 🔗 Leggi su Bubinoblog