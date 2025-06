Colpito l' ospedale Soroka a Be' er Sheva | evacuato per sostanze tossiche

Un attacco improvviso scuote Be'er Sheva, dove l'ospedale Soroka è stato colpito da missili iraniani, costringendo l'intera struttura all'evacuazione a causa di sostanze tossiche. La tensione cresce mentre il bilancio delle vittime si consolida, con sei feriti accertati. In un contesto di escalation militare che sfugge all’Iron Dome, la regione si trova di fronte a una crisi senza precedenti, lasciando la comunità in preda alla paura e all’incertezza.

I missili iraniani hanno colpito l'ospedale Soroka a Be'er Sheva (Israele), lo riferiscono i media locali. Il centro medico è stato evacuato per una sospetta fuoriuscita di sostanze tossiche. Intanto il bilancio dei feriti dopo i raid di Teheran sale a sei. I bombardamenti, sfuggiti all'Iron dome.

Un missile iraniano ha colpito direttamente l'ospedale Soroka di Be'er Sheva, nel sud di Israele. - X Vai su X

