Colpita da un malore sbanda con la moto e finisce contro il guard rail

Una giornata che avrebbe potuto essere tranquilla si è trasformata in un drammatico incidente sulla A21 vicino a Piacenza. Una motociclista di 66 anni, colpita da un malore o un colpo di calore, ha sbandato e finito contro il guard rail, mettendo a rischio la propria vita. La sua storia ci ricorda quanto sia importante prendersi cura di sé anche durante i momenti di relax su due ruote.

Era in sella alla sua moto quando, o per un malore o un colpo di calore, ha sbandato ed è finita contro il guard rail. L'incidente, nel quale è rimasta coinvolta una motociclista 66enne, si è verificato nella tarda mattinata del 19 giugno lungo l'A21 nei pressi di Piacenza. A bordo di un'altra. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Colpita da un malore sbanda con la moto e finisce contro il guard rail

In questa notizia si parla di: malore - moto - guard - rail

Morto in moto a 19 anni: forse un malore all'origine dello schianto - Una tragedia improvvisa sconvolge Passirano: un giovane di 19 anni perde la vita in un incidente in moto.

SAREZZO - Grave incidente stradale questa mattina, 1 giugno, sulla strada che da Vestone porta a Casto in Valsabbia. Coinvolto un motociclista 57enne di Sarezzo che avrebbe perso il controllo della sua due ruote finendo la sua corsa contro un guardrail. Im Vai su Facebook

Colpita da un malore sbanda con la moto e finisce contro il guard rail; Donna in moto finisce contro il guard-rail e muore, alla guida c’era il marito ora indagato; Era di Pescara la donna morta nell'incidente in moto sull'autostrada A25.

Perde il controllo della moto e si schianta sul guard rail: morto centauro 73enne - L’ipotesi è che il motociclista abbia avuto un malore mentre si trovava alla guida della moto. Come scrive roma.repubblica.it

Donna in moto finisce contro il guard-rail e muore, alla guida c’era il marito ora indagato - Dilaniata dal guard rail su cui è stata sbalzata dopo che il marito, che guidava la moto, ha perso il controllo mezzo. Si legge su ilfattoquotidiano.it