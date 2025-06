Colpì un clochard con una sbarra. Si pente e gira un video in carcere.

Un gesto efferato ha scosso Sarzana: un giovane, dopo aver agito con violenza contro un senzatetto, rinnova il suo pentimento attraverso un video girato in comunità di recupero. Dopo mesi tra carcere e riabilitazione, decide di affrontare il suo passato e di condividere una storia di redenzione e speranza. La sua testimonianza si fa portavoce di un percorso di cambiamento, dimostrando che anche dal buio può emergere la luce.

Sarzana, 19 giugno 2025 – Ha affidato il suo pentimento per quel terribile gesto che ha messo a repentaglio la vita di un uomo a un video girato all’interno della comunità di recupero nella quale sta scontando il percorso di messa alla prova. Dopo i giorni trascorsi in carcere a carcere a Torino e poi Firenze il giovane di Sarzana (La Spezia) da mesi è in un centro di recupero. Nella notte di Pasqua di un anno fa colpì alla testa con un tondino di ferro un clochard al culmine di una lite ai giardini della stazione ferroviaria di Sarzana costringendolo al ricovero in rianimazione e a un periodo di rieducazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it