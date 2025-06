Collepardo convegno Il Giubileo nella politica di Bonifacio VIII

Collepardo si anima con un evento imperdibile: alla Certosa di Trisulti, il Professor Franco Cardini ci guida in un affascinante viaggio tra il Giubileo e Bonifacio VIII, aprendo la strada verso il riconoscimento di Itinerario Culturale Europeo di Via Benedicti. In questi incontri, passato e presente si intrecciano, accendendo la consapevolezza del valore storico e culturale che ci lega alle radici europee e ci invita a riflettere su un futuro condiviso.

Alla Certosa di Trisulti il Professor Franco Cardini per un convegno sul Giubileo e Bonifacio VIII: un nuovo passo verso il riconoscimento di Itinerario Culturale Europeo di Via Benedicti. Ci sono appuntamenti in cui il passato e il presente si incontrano, accendendo la consapevolezza del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Collepardo, convegno “Il Giubileo nella politica di Bonifacio VIII”

In questa notizia si parla di: convegno - giubileo - bonifacio - viii

+++ OTTIMO RISCONTRO PER "LE VIE DEL GIUBILEO" A RIETI +++ Ottimo riscontro per l'evento "Le vie del Giubileo" promosso da ARSIAL e Regione Lazio, in collaborazione con il Comune di Rieti, nel corso dell'ultimo weekend. Tra camminate, degustazio Vai su Facebook

Collepardo, convegno “Il Giubileo nella politica di Bonifacio VIII”; Anagni celebra il Giubileo di Bonifacio VIII: un fine settimana di eventi culturali; Grande successo del convegno Via Benedicti “Giubileo Bonifacio VIII”.

Il Giubileo e i cambiamenti sociali. Dal primo Anno Santo di Bonifacio VIII al quadro politico dietro il pontificato di Francesco - “Come i Roman per l’esercito molto, /l’anno del giubileo, su per lo ponte / hanno a passar la gente modo colto, / che da l’un lato tutti hanno la fronte / verso ‘l castello e vanno a ... Lo riporta msn.com

Giubileo, la storia degli altri anni santi: dal primo fino a quello del 2025. Tutte le curiosità - La nascita ufficiale dei Giubilei è datata 20 febbraio 1300 quando Papa Bonifacio VIII indisse il primo Giubileo con la bolla “Antiquorum habet fida relatio” e, di conseguenza, l'istituzione ... Riporta ilmessaggero.it