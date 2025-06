Collegamento marittimo Capo d' Orlando-Eolie annullata prima gara ma la Regione ci riprova | Presto nuovo avviso

Dopo l'annullamento della prima gara, la Regione Sicilia si prepara a riproporre il collegamento marittimo tra Capo d'Orlando e le Isole Eolie, offrendo nuove speranze ai pendolari e ai turisti. L’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò ha annunciato che presto sarà pubblicato un nuovo avviso, evidenziando l’impegno della regione nel potenziare i collegamenti e migliorare i servizi di trasporto. Restate sintonizzati, perché questa volta potrebbe essere quella giusta.

Presto un nuovo avviso dalla regione per il collegamento marittimo Capo d'Orlando-Eolie. L'annuncio dell'assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò dopo l'annullamento della prima gara. Aricò chiarisce i motivi della revoca, da parte del dipartimento regionale dei Trasporti, della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Collegamento marittimo Capo d'Orlando-Eolie, annullata prima gara ma la Regione ci riprova: "Presto nuovo avviso"

