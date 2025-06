Colleferro Venerdì 21 Giugno alle ore 11 atto conclusivo in biblioteca del progetto C’è chi legge | per un ecosistema della lettura accessibile

Venerdì 21 giugno alle 11, la Biblioteca Riccardo Morandi di Colleferro ospiterà il finale del progetto “C’è chi legge: per un ecosistema della lettura accessibile”. Un momento di incontro e riflessione dedicato a promuovere una cultura inclusiva e diffusa, coinvolgendo cittadini e appassionati. Non perdere questa occasione di condividere idee e stimolare l’amore per i libri, contribuendo a rendere la lettura un diritto universale e accessibile a tutti.

