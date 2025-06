Colleferro Tutto pronto per la Summer Beer 2025 in programma da Mercoledì 25 a Domenica 29 Giugno

Colleferro si prepara a vivere un’estate all’insegna del divertimento e delle birre artigianali con la Summer Beer 2025, in programma dal 25 al 29 giugno. L’evento, atteso da tutta la comunità, promette giorni di musica, cultura e convivialità nel cuore della città. Dopo la conferenza stampa di oggi nell’Aula consiliare, l’entusiasmo è alle stelle: non perdete l’appuntamento per scoprire tutte le sorprese che questa edizione ha in serbo!

COLLEFERRO – Nel pomeriggio di oggi, 19 Giugno, nell'Aula consiliare del Comune di Colleferro, si è tenuta la conferenza stampa

