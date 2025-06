Colleferro Estremamente interessante la presentazione in Biblioteca Comunale del libro di Giovanni Grasso L’Amore non si vede

Un evento imperdibile ha animato la Biblioteca Comunale di Colleferro: la presentazione del nuovo libro di Giovanni Grasso, “L’Amore non si vede”. Un’occasione unica per immergersi nelle sue pagine e scoprire storie coinvolgenti e profonde. La serata, inserita nel ciclo di incontri “L’articolo”, ha riscosso grande successo, affermando ancora una volta il ruolo centrale della cultura nella nostra città. Restate con noi per altri appuntamenti dal vivo e stimolanti!

Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Alla Biblioteca comunale "Riccardo Morandi" di Colleferro, Sabato 16 Giugno – per il ciclo di incontri L'articolo

Colleferro. Nella Biblioteca dell’I.S.S. “G. Marconi” è stata inaugurata la Mostra vincitrice del premio dell’Associazione Mondo Futuro, relativa all’anno scolastico 2023-2024 - Sabato 17 maggio, nella biblioteca dell'I.S.S. G. Marconi di Colleferro, è stata inaugurata la mostra vincitrice del premio dell'Associazione Mondo Futuro per l'anno scolastico 2023-2024, intitolata "Cronache Cittadine".

Colleferro. Molto seguita ed estremamente interessante la presentazione del libro “La ricreazione è finita” di Dario Ferrari; Colleferro, premiati gli studenti del concorso “Legalità e cultura dell’etica”; Montelanico. In quello che fu il vecchio asilo, inaugurata la nuova Biblioteca Comunale intitolata a Mario Capozi.

Colleferro. Lunedì 16 Giugno alle 18,30 in Biblioteca comunale presentazione del libro “L’Amore non lo vede nessuno” di Giovanni Grasso - COLLEFERRO – Nel pomeriggio di oggi, 16 Giugno, alle ore 18:30 nella Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” di Colleferro, in Piazza dei Cosmonauti, verrà presentato il libro “L’Amore non lo vede ness ... Lo riporta informazione.it

Colleferro. Nell’Aula di Alta Formazione della biblioteca comunale, il Premio Codezen consegnato a Giorgia Cardinali dell’Itis Cannizzaro - COLLEFERRO – Nel pomeriggio di ieri, 5 Giugno, nell’aula di Alta Formazione della Biblioteca comunale “Riccardo Morandi” di Colleferro è stato consegnato il “Premio Codezen”. Da informazione.it