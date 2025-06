Colleferro Al via la seconda edizione dell’ Expo Città di Colleferro Dal 20 al 22 Giugno in Largo Unitalsi – Piazzale della Piscina comunale

Colleferro si prepara a vivere tre giorni di entusiasmo e creatività con la seconda edizione dell’“Expo Città di Colleferro”, in programma dal 20 al 22 giugno in Largo Unitalsi – Piazzale della Piscina Comunale. Un'occasione imperdibile per scoprire l’artigianato locale, gustare specialità e celebrare la comunità. La tradizione torna a brillare, portando innovazione e passione nel cuore della città. Non mancate a questa festa di arte, cultura e aggregazione!

COLLEFERRO – Finalmente riparte la tradizione che da anni si faceva attendere della Fiera dell'Artigianato. Già dallo scorso anno l'Amministrazione

