collaborazione fra reparti cinofili rinvenuti 50 grammi di hashish lungo le mura

Un episodio fortuito ma di grande impatto ha visto protagonisti i reparti cinofili di Terre Estensi e Milano, che durante un’importante operazione antidroga hanno scoperto oltre 50 grammi di hashish nascosti lungo le storiche mura cittadine di via Baluardi. Questa collaborazione tra forze dell’ordine dimostra come il lavoro di squadra possa fare la differenza nella lotta contro lo spaccio. La sicurezza della nostra città si rafforza grazie a queste sinergie efficaci e quotidiane.

