Col trattore in spiaggia uccide un pulcino protetto Il video shock e la protesta | Basta ruspe

Un gesto tragico e irresponsabile scuote la Calabria: un trattore, durante i lavori di pulizia sulla spiaggia di Santa Caterina dello Ionio, ha tragicamente ucciso un pulcino di corriere piccolo, simbolo della fragile biodiversità locale. Il video shock e la dura protesta delle associazioni sottolineano l’urgenza di fermare le ruspe e tutelare gli habitat naturali. È ora di cambiare rotta e rispettare la natura. Continua a leggere.

A Santa Caterina dello Ionio, in Calabria, un trattore ha ucciso un pulcino di corriere piccolo durante la pulizia della spiaggia. I mezzi meccanici sulle spiagge rappresentano un pericolo per la biodiversità. Le associazioni diffondono il video e protestano duramente: "Basta ruspe, le spiagge sono habitat da proteggere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

