Cocaina nella leva del cambio e nella macchina da cucire | un arresto e una denuncia

Nella tranquilla Martina Franca, un’operazione dei Carabinieri ha svelato un inquietante nascondiglio di droga: cocaina nascosta nella leva del cambio e nella macchina da cucire. Un arresto e una denuncia per un 31enne, coinvolto in un traffico illecito che scuote la comunità. Questa vicenda evidenzia ancora una volta come il crimine si possa celare dietro apparenze apparentemente innocue, ma le forze dell’ordine sono sempre pronte a smascherarlo.

La scorsa serata, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Martina Franca hanno portato a termine un'importante operazione finalizzata al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, che ha portato all'arresto di un 31enne, presunto responsabile di detenzione di cocaina con finalità di spaccio. L'attività di controllo si è concentrata in alcune aree del centro abitato di Martina Franca, note per essere frequentate da persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti. Durante un mirato servizio di osservazione e pedinamento, i militari dell'Arma hanno notato un uomo a bordo di un'autovettura scura.

