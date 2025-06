Cobolli ai quarti di Halle | super prestazione per il tennista italiano

Flavio Cobolli si conferma protagonista dell’erba tedesca, compiendo un’impresa sorprendete ad Halle. Dopo aver superato con determinazione Fonseca, ha battuto anche Shapovalov, guadagnandosi i quarti di finale in questa entusiasmante stagione 2025. Il giovane talento italiano mostra grande carattere e talento, lasciando presagire un futuro ricco di successi. Cobolli si impone su Shapovalov: il punteggio e il possibile avversario ai quarti di Halle. Il romano è stato…

Cobolli, dopo Fonseca, è riuscito a superare anche Shapovalov e ha così raggiunto i quarti di finale ad Halle: ecco il punteggio. Flavio Cobolli, Dopo Joao Fonseca, ha sconfitto anche Shapovalov all’Atp 500 di Halle e ha così conquistato i quarti di finale della competizione: un inizio incredibile per l’italiano sull’erba in questo 2025. Cobolli si impone su Shapovalov: il punteggio e il possibile avversario ai quarti di Halle. Il romano è stato a un passo dalla sconfitta contro Shapovalov ma poi ha ripreso in mano le redini del match ed è riuscito a conquistare i quarti di finale dell’Atp 500. 🔗 Leggi su Sportface.it

LIVE Cobolli-Davidovich Fokina 6-4, 7-5, ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: l’azzurro vince un match pazzo e vola ai quarti - Segui in diretta il emozionante match di Cobolli a Amburgo 2025. L'azzurro conquista una vittoria incredibile e si qualifica per i quarti di finale dell'ATP 500.

